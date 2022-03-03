Malatya'da okul bahçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı 2 gözaltı

Malatya'daki Alpaslan İlkokulu bahçesinde 2 grup arasında kavga başladı.

Giderek hararetlenen kavgada, Kutluhan B. (17) ve Furkan C. (17) bıçak darbeleriyle yaralandı.

Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 yaralıyı Turgut Özal Tıp Merkezi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavgaya karıştığını belirlenen 2 kişiyi ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.