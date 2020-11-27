Malatya'da şiddetli deprem! Kahramanmaraş'ta da hissedildi...

Malatya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can mal kaybı yaşanmadı.

TÜRKİYE 27.11.2020, 11:45 27.11.2020, 12:12
Malatya'da şiddetli deprem! Kahramanmaraş'ta da hissedildi...

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD'dan yapılan açıklamada, Malatya/Pütürge'de 4,7 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde deprem meydana geldi.

Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Elazığ, Kayseri, Adana, Tunceli gibi çevre illerden de hissedildi.

Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. 

KANDİLLİ DEPREM ÜSSÜNÜ BATTALGAZİ OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı. 

Son dakika: Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi...

BAŞKAN SELAHATTİN GÜRKAN'DAN AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Tahminim 10 saniye kadar sürdü deprem. Bize ulaşmış olumsuz bir durum yok. Bazı ahşap evlerde hasar var" dedi. 

VALİ BARUŞ: HERHANGİ BİR OLUMSUZ HABER ALMADIK

Malatya Valisi Aydın Baruş deprem sonrası yaptığı açıklamada "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık." ifadelerini kullandı. 

OCAK'TA SİVRİCE'DE 6,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLMUŞTU

Malatya'da meydana gelen deprem Elazığ'da da hissedildi. Sivrice depreminin yaralarını yeni yeni sarmaya başlayan ilde Malatya'daki deprem sonrası yeniden korku ve panik yaşandı. Hatırlanacağı gibi 24 Ocak 2020 günü saat 20.55'te Elazığ Sivrice'de 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 

#Malatya #Deprem
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