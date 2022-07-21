Malatya'da tanker kayısı bahçesine daldı
Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği benzin yüklü tanker kayısı bahçesine girdi. Kazada sürücü yaralandı.
TÜRKİYE 21.07.2022, 17:22
Malatya'dan Elazığ istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kayısı bahçesine girdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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