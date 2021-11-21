Malatya'da tünel inşaatında iş kazası: 3 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki tünel inşaatında üzerlerine demir kalıp devrilen 3 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜRKİYE 21.11.2021, 21:59
Erkenek Mahallesi Sakaltutan mevkisinde yapımı süren tünel inşaatında çalışan işçilerin üzerine henüz belirlenemeyen nedenle demir kalıplar devrildi.
Kazada Sinan K, Doğan S. ve Hamdullah D. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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