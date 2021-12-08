Malatya yolunda zincirleme kaza: 1 ağır 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 34 AJN 609 plakalı otomobil, 44 J 7756 plakalı minibüs ile 31 ADM 68 tır Erkenek yolu üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, minibüs devrildi. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.