Malatya’da baltalı kavga: 5 yaralı
İki grup arasında açılır-kapanır elektrikli duba mevzusu yüzünden çıkan baltalı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TÜRKİYE 01.12.2021, 17:01
Malatya’nın Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi’nde bulunan Bakırcılar Çarşısı’ndaki bir çay ocağının işletmecileri ile bir grup arasında açılır-kapanır elektrikli duba mevzusu yüzünden tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, baltanın da kullanıldığı olayda E.Y., H.Ö.,Ö.Ö., M.A.A., A.A. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İşletmede küçük çaplı maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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