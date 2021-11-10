Malatya’da çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Malatya’nın en işlek caddelerinden biri olan İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkisinde dün 16.50’de 2 katlı bir binanın çökmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece 02.00 sıralarında tamamlandı.

13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı göçükte çalışmaların tamamlanması ile enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

YAYALAR GEÇEBİLİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinelerince moloz yığınları kamyonlarla sabaha kadar taşındı.

Sabah saatleri ile birlikte temizlik görevlileri de olayın yaşandığı caddede temizlik çalışması başlattı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki önlemleri sürerken, araç trafiğine kapalı olan caddede yaya güvenliği de karşı şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanıldı.

İZİNSİZ TADİLAT YAPILDI

İnönü Caddesi'nde bulunan iki katlı binada izinsiz tadilat yapılması nedeniyle çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

7 ilden gelen AFAD ekipleri ile birlikte Malatya’da UMKE, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve STK'lardan oluşan toplam 447 personel, yaklaşık 9 saatte arama-kurtarma çalışmasını tamamlamıştı.