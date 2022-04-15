Maltepe'de 12 yaşlarındaki çocuk trafiğe çıktı

İstanbul Maltepe'nin İstiklal Caddesi üzerinde ilerleyen sürücüler akılalmaz bir olayla karşılaştı.

Trafikte ilerleyen kırmızı bir araç içerisinde ilerleyen kız çocuğu, görenleri şaşkına çevirdi.

O anlar kamerada

11-12 yaşlarında olduğu değerlendirilen kız çocuğunu görüp, yüreği ağzına gelen vatandaşlar o anları kayıt altına aldı.

İHA'da yer alan bilgiye göre, alınan kayıtta çocuk şoförün yanında bir de yetişkin olduğu tespit edildi.

Araç ilerlemeye devam etti

Sürücüleri şaşına çeviren çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.