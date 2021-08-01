Manavgat ormanları küle döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları 5'inci gününe girdi.

Büyük bir mücadelenin verildiği bölgede havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçenin 4 farklı bölgesinde çıkan yangınlar, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor.

Yangın Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırırken; uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katılanlara destek oluyor.

Kontrol altına alınan bölgelerdeki görüntüler ise yangının boyutunu bir kez daha ortaya çıkardı.

"TÜM EMEKLERİMİZ YANDI"

Hocaköy Mahallesi'nde çiftlik yapan Bayram Uçar da yangında badem, incir, üzüm ve zeytin bahçelerinin zarar gördüğünü dile getirdi.

Yangın sahasının çok geniş olması ve rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmasında güçlük yaşandığını belirten Uçar, "Hayatımızda hiç bu kadar büyük bir yangın görmedik. Tarlamız, bahçelerimiz, tüm emeklerimiz yandı. Bu yıl 14-15 ton zeytin hasat etmeyi bekliyordum, şimdi hepsi kül oldu." diye konuştu.