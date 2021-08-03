Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı

Antalya'nan Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

TÜRKİYE 03.08.2021, 21:13
Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat merkezde meydana gelen orman yangını ile ilgili olarak 30 Temmuz tarihinde gözaltına alınan 16 yaşındaki C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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