Manavgat'tan bir kötü haber daha!

Orman yangınları nedeniyle zor günler geçiren Antalya'nın Manavgat ilçesinden üzücü bir haber daha geldi. Rus turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

KARŞI ŞERİDE GEÇEREK DEVRİLDİ

Manavgat ilçesinde Rus turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Side Kavşağı D-400 kara yolunda, Rus turistleri taşıyan tur midibüsü önce bariyerler çarptı, daha sonra karşı şeride geçerek devrildi.

YOĞUN ARAÇ TRAFİĞİ YAŞANIYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda yoğun araç trafiği yaşanıyor.