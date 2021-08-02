Manavgat'tan bir kötü haber daha!

Günlerdir yangınlarla boğuşan Antalya'nın Manavgat ilçesinden bir kötü haber daha geldi. Rus turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

TÜRKİYE 02.08.2021, 20:11
Manavgat'tan bir kötü haber daha!

Orman yangınları nedeniyle zor günler geçiren Antalya'nın Manavgat ilçesinden üzücü bir haber daha geldi. Rus turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

KARŞI ŞERİDE GEÇEREK DEVRİLDİ

Manavgat ilçesinde Rus turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Side Kavşağı D-400 kara yolunda, Rus turistleri taşıyan tur midibüsü önce bariyerler çarptı, daha sonra karşı şeride geçerek devrildi.

YOĞUN ARAÇ TRAFİĞİ YAŞANIYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda yoğun araç trafiği yaşanıyor.

#Antalya #Haber #Manavgat #kötü #Rus #turist #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
36°
açık
Namaz Vakti 02 Ağustos 2021
İmsak 03:51
Güneş 05:27
Öğle 12:44
İkindi 16:33
Akşam 19:50
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0