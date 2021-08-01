Manavgat’ta can kaybı 7’ye yükseldi

Manavgat’ta can kaybı 7’ye yükseldi. Yangında hasar gören evde bir çiftin cansız bedeni bulundu.

TÜRKİYE 01.08.2021, 15:57 01.08.2021, 16:13
Manavgat’ta can kaybı 7’ye yükseldi

Antalya’daki yangınlar 5’inci gününde…

Manavgat ilçesi adeta alev alev yanıyor. Ekipler, havadan karadan müdahalesini sürdürürken, acı haberler de gelmeye devam ediyor.

BİR ÇİFTİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yangında hasar gören evlerden birinde bir çiftin cansız bedeni bulundu.

Türk ve Alman vatandaşı olan çiftin, yangının sardığı bir evde mahsur kalarak can verdikleri belirlendi.

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