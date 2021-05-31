Mangal kavgasında gelin, başına vuran kayınpederini bıçakladı!
Adana'da marketten satın alınan tavukla mangal yapılmasını isteyen Mustafa Ö. çıkan tartışmada gelini Emine Ö'yü sopayla başından yaralarken; Emine Ö. ise kayınpederi Mustafa Ö.'yü göğsünden bıçakla ağır yaraladı.
Dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72203 Sokak'ta marketten aldığı tavukla yemek yapmak için mutfağa giren Emine Ö.'nün yanına gelen kayınpederi Mustafa Ö. akşam yemeğinde mangal yapmasını istedi.
SOPAYLA GELİNİNİN BAŞINA VURDU
Bu nedenle gelin ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö., bahçeden aldığı sopayla Emine Ö.'nün başına vurdu. Başından yaralanan Emine Ö. de mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı.
KAYINPEDERİN DURUMU AĞIR
Evdeki diğer yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Mustafa Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesi'ne, gelini Emine Ö.'yü ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Mustafa Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Emine Ö. hastaneye girerken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Emine Ö., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Aile, Emine Ö.'den şikayetçi oldu.
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