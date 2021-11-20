Manisa'da 4 bacağı kesik ölü kediler için ekip kuruldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, 29 Ekim'de bacakları kesik 2 kedi ölüsü bulundu.

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin diğeri yavru olan, 4 bacağı da kesilmiş 2 kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sallıtepe'nin bu paylaşımı kısa sürede yayılırken, kedileri katleden kişi veya kişilere hayvanseverlerden tepki geldi.

17 ve 18 Kasım'da da birer kedi daha 4 bacağı birden kesilmiş olarak ölü bulundu. Peş peşe ölü kedilerin bulunması 'seri kedi katili' olabileceği şüphesini akıllara getirirken, Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin şikayeti üzerine polis de soruşturma başlattı.

Sallıtepe'nin şikayetçi olarak ifade vermesinden sonra Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kedi ölümlerinin meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu.