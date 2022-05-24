Manisa'da gıda zehirlenmesi: 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde okul kermesindeki yiyeceklerden tüketen 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 24.05.2022, 18:48
Okul kermesinde satışa sunulan yiyeceklerden tüketen bazı öğrencilerde daha sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görüldü.
Bunun üzerine 38 öğrenci ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kermeste satılan gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.
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