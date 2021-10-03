Manisa'da itfaiye eri son yolculuğuna itfaiye aracıyla uğurlandı
Salihli ilçesinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki itfaiyeci Emre Çetin, gözyaşları içinde toprağa verildi. Çetin'in tabutu cenaze aracı yerine, itfaiye aracıyla taşındı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli İtfaiye Amirliği'nde görevli itfaiyeci Emre Çetin (26), 30 Eylül Perşembe günü görev başında birden fenalaştı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çetin, ilk tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Genç itfaiyeci Çetin, tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.
Çetin'in ani ölümü, ailesini, yakınlarını, mesai arkadaşlarını ve itfaiye teşkilatını yasa boğdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli 3.Bölge İtfaiye Amirliği'nde görevli Emre Çetin için çalıştığı yerde tören düzenlendi.
CENAZE İTFAİYE ARACIYLA TAŞINDI
Çetin'in tabutu cenaze aracı yerine, itfaiye aracıyla taşınırken, tabutuna ise son görevi sırasında giydiği forması bırakıldı.
Törenin ardından Çetin'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazının kılınacağı Hamidiye Camii'ne getirildi. Çetin, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.
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