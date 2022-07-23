Manisa'da minibüs devrildi: 19 tarım işçisi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Minibüste bulunan 21 kişiden 19'u yaralandı.
TÜRKİYE 23.07.2022, 13:30
Domates tarlasında çalışan işçileri taşıyan G.G. idaresindeki minibüs, Manisa-Turgutlu yolu Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında devrildi.
Minibüste bulunan 21 tarım işçisinden 19'u yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan 3'ünün durumu ağır.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü G.G. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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