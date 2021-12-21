Manisa'da öğrenci yurdunda yangın paniği

Alaşehir Fen Lisesi öğrenci yurdunda saat 19.00 sıralarında yangın paniği yaşandı.

Yaşanan teknik arıza sebebiyle kalorifer kazanından yoğun dumanlar çıkmaya başladı. Kalorifer dairesinden çıkan dumanların ardından yurdun alarmı çaldı.

180 öğrenci alarmın çalması ile kısa sürede dışarı çıkarak okulun bahçesinde toplandı. Nöbetçi öğretmenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler, kazan dairesine indiklerinde yoğun dumanın teknik bir arızadan kaynaklandığını belirledi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kalorifer kazanında kömür alımında yaşanan kısa süreli bir sıkışmadan dolayı dumanlar kazan dışına çıkmış. Dumanların yayılması üzerine alarm çalmış. Öğrenciler alarm çalması sonucu kısa süreli bir panik yaşayarak bahçeye çıkmışlar. Olumsuz bir durum yok" dedi.