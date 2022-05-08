Manisa'da ormanlık alanda patlamamış el bombası bulundu
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu.
TÜRKİYE 08.05.2022, 20:29
Dereköy Mahallesi Acısı Mevkisinde ormanlık arazide el bombası gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, arazide inceleme yaptı.
Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen küflü ve paslı patlamamış el bombasının imha edileceği açıklandı.
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