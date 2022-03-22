Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
TÜRKİYE 22.03.2022, 21:44
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde bir oto galeriye gelen R.Ç. tabancayla iş yerine ateş etti.
Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi Yavuz Öztürk sırtından yaralandı.
Olay yerinden yaya olarak kaçarak yakında bulunan akaryakıt istasyonunun tuvaletine saklanan R.Ç., Öztürk'ün arkadaşlarınca silahla yaralandı.
Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekipleri, Öztürk'ü ve R.Ç.'yi hastaneye kaldırdı.
Polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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