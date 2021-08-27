Manisa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 27.08.2021, 22:41 28.08.2021, 10:22
Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile işçileri taşıyan servis minibüsü Alaşehir Salihli yolunda çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını, ekiplerin bölgede çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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