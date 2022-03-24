Manisa’da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

İzmir-Ankara E-96 Karayolu ilçe merkezi girişinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnü Öz’e (66), İzmir’den Manisa’nın Salihli ilçesi istikametine giden M.K.’nin (43) kullandığı 35 HC 7260 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Öz’e ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü Öz, hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.