Mantardan zehirlenen çift öldü
Kastamonu'da ormandan topladıkları mantarı yiyen çift zehirlenerek hayatını kaybetti, kızları ise hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 17.07.2021, 14:47
Tosya ilçesinde Hasan ve eşi Şerife ile kızları Bahar Erbaş akşam yemeğinde ormandan topladıkları mantarı yedi.
Bahar Erbaş, gece rahatsızlanarak uyandı. Erbaş, anne ve babasının hareket etmediğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen ekipler Hasan ve Şerife Erbaş hayatını kaybettiğini belirledi. .
Bahar Erbaş, Tosya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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