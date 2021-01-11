Maraşlı dizisi sosyal medyada TT oldu

ATV'nin yeni sezon dizisi Maraşlı bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

TÜRKİYE 11.01.2021, 21:40
Maraşlı dizisi sosyal medyada TT oldu

Dizi bu akşam il bölümü ile ekrana geldi ve gelir gelmezde izleyici tarafından oldukça beğenildi.

Dizide Maraşlının Mahur Türel'in hayatını kurtarmasıyla kendi hayatının bir daha geri çeviremeyeceği bir şekilde değişmesini izleyeceğiz. Aksiyon dolu sahnelerin bolca yer aldığı Maraşlı'da ki performansı ile Burak Deniz bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu ve TT listesinde ilk sırayı aldı.

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

#Maraşlı #TT #Sosyal medya
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