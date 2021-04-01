Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu koronavirüse yakalandı
Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı. Durumu iyi olan oyuncu evde tedavi görmeye başlarken sete bir süre ara verildi. Deniz'le beraber çalışanlara da koronavirüs testi yapıldı.
TÜRKİYE 01.04.2021, 12:08
ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrol oynayan 30 yaşındaki Burak Deniz'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sete ara vermek zorunda kalan oyuncu, evinde tedavi altına alındı.
PARTNERİ DE TEST YAPILDI
Gazeteci Oya Doğan'ın haberine göre; Burak Deniz'in partneri Alina Boz'un Kovid-19 test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı öğrenildi. Alina Boz geçtiğimiz sene eylül ayında koronavirüse yakalanmış ve evde gördüğü tedavi sonrası virüsü atlatmıştı.
Virüse yakalanan Burak Deniz'den konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
12°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Nisan 2021
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:11
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:14
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|29
|34
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|27
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|27
|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Aston Villa
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|28
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|28
|43
|8. Granada
|28
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|28
|23
|20. Huesca
|28
|21
Günlük GazetelerTümü