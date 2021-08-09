Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE 09.08.2021, 13:33
Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubunun üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Eylem hazırlığı içerisindeki terörist, polisin dur ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen elindeki bombayla emniyet güçlerine doğru saldırı amacıyla koşmaya başlaması üzerine ölü olarak ele geçirildi.

Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

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