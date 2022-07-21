Mardin'de engelli kızın telefonunu çalan hırsız yakalandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bedensel engelli kızın cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 21.07.2022, 15:11
Mardin'de pazarda alışveriş yapan ailesini araçlarında bekleyen bedensel engelli Hatice Aburcu'nun cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.K. olduğunu ve telefonu sattığı iş yerini belirledi.
Zanlı, operasyonla gözaltına alındı, telefonu satın alan iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.
Engelli maaşıyla telefonu kızlarına aldıklarını belirten Aburcu'nun ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.
4 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edilen A.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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