Mardin'de işçi taşıyan servis minibüsleri kaza yaptı: 11 yaralı
Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9'u işçi 11 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 15.01.2022, 20:21
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, Artuklu Kızıltepe kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında işçileri taşıyan Sedat P. yönetimindeki minibüse, bu minibüs de önündeki Abdürrahim G.'nin kullandığı servis minibüsüne çarptı.
Kazada, servis sürücüleri ile 9 işçi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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