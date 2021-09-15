Mardin'de minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Midyat-Şırnak kara yolunda şarampole devrildi.

Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 9 yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.