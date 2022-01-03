Mardin'de mutfak tüpü patladı: 1 yaralı
Mardin’in Artuklu ilçesinde 3 katlı bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
TÜRKİYE 03.01.2022, 09:32
Olay, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.
Ramazan A.'ya ait 3 katlı binanın en üst katında mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu yangın çıktı.
Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı
Ekiplerin yoğun çabası ile çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Patlamada yaralanan kişi Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Evde büyük çaplı hasar oluşurken, jandarma patlama ile ilgili inceleme başlattı.
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