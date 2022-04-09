Mardin'de silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Savur ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 09.04.2022, 14:15
Kırsal Üçkavak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.
Kavgada ağır yaralanan İdris S. ve Mehmet G, 112 Acil Servis ekiplerince Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.
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