Mardin'de toz taşınımı: Görüş mesafesi düştü
Suriye kaynaklı toz taşınımı Mardin ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkilerken yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini söyledi.
TÜRKİYE 11.04.2022, 13:29
Mardin kent merkezi Nusaybin'de kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz taşınımı, etkisini sürdürüyor.
Özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü.
Ev ve araçlar toz bulutlarıyla kaplandı
Merkez Artuklu, Nusaybin ve Kıızıltepe ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Yetkililer uyardı
Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini bildi
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