Markette kız çocuğuna istismar!

Özellikle çocukları hedef alarak istismarda bulunduğu öne sürülen 44 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstismar iddiasıyla ilgili görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan market çalışanları ve mahalle sakinleri, şahsın tatlı verme bahanesiyle dükkanına götürdüğünü çocukların bir süre sonra oradan koşarak uzaklaştıklarını söyledi.

TÜRKİYE 28.03.2021, 12:37 28.03.2021, 13:10
Markette kız çocuğuna istismar!

24 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde Fatih'te bulunan bir markette iddialara göre, bir tatlıcı dükkanının sahibi A.K., yaptığı alışverişin ardından marketin kasasında sıra beklerken, o esnada arkasından geçen kız çocuğuna el ile istismarda bulundu.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN ANNE, POLİSE BAŞVURDU

Durumu fark eden market kasiyeri kadın ise adamı uyardı. Kendisini uyaran kasiyere, "Tanıdığım. Bir şey yok" diyerek cevap veren adam, daha sonra marketten ayrıldı. Adamın hareketlerinden şüphelenen market çalışanı ise iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Kızın istismara uğradığını anlayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit edip harekete geçti.

DÜKKANINA GİREN ÇOCUKLAR KOŞARAK UZAKLAŞIYOR

Sokak üzerindeki diğer kameraları da inceleyen polisler, kişinin birçok çocuğu dükkanına götürdüğünü, iş yerine giren çocukların daha sonra da kaçarak uzaklaştığını fark etti. Polisler, dükkana gelerek A.K'yı gözaltına alındı. Ayrıca dükkana girip çıkan bazı çocuklar da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü. Yaşanan olay ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerine kasada bekleyen adamın, çocuğun bacağına dokunması ve market çalışanının onu uyardığı anlar yansıdı. Öte yandan başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise şüphelinin, bir çocuğu dükkanına davet ettiği görülüyor.

Son dakika haber! FATİH'TE ÇOCUKLARA TACİZ İDDİASI; KAMERADAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BÜTÜN MAHALLE ŞİKAYETÇİ

Sokak sakinlerinden Merve Atasoy, "Ben akşam 12-1 gibi görüyorum. Çocukları, tatlı verme bahanesi ile içeri götürüyor. Arka tarafa götürüp, tatlıyı veriyor ve gönderiyor. Her gün her gece. Bizim çocukları görünce sevmeye geliyor. Bütün mahalle şikayetçi. Biz karşı karşıya oturuyoruz. Velisinden alıyor bir de. Çocuğa dokunuşu, tutuşu falan çok farklı. Her gece her gece çocukları elliyor." dedi.

BACAĞINA KOMPLE BİR ŞEKİLDE DOKUNDU

Yaşananları fark eden market kasiyeri ise "Ben kasada müşteri alıyordum. Geldi karşı kasama geçti. Bir eşya alacaktı. O sırada çocuk geldi. Eli böyleydi ve bacağına komple bir şekilde dokundu. Biz buraya ilk başladığımızda da bize bir yanaşma çabasındaydı. Bu onun ilk yaptığı bir şey değildi. Kaç kere arkadaşımıza da yaptı. Defalarca kez uyardık. 'Ben hastayım. Köyden geldim' diyerek geçiştirdi. Hep bahane. En son bu olayda patladık" ifadelerini kullandı.

Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada

#taciz #istismar #sapık
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