Markette kız çocuğunu eliyle istismar etti!
İstanbul'da bir markette kaydedilen görüntüler, izleyenleri isyan ettirdi. Görüntülerde; markette alışveriş yapıyor gibi dolaşan bir şahıs, o sırada küçük bir kız çocuğuna yanaşarak eliyle istismarda bulunuyor.
TÜRKİYE 28.05.2021, 15:57
Küçükçekmece'de çekildiği iddia edilen görüntülerde, markette bir kız çocuğunun istismara uğradığı görülüyor.
YAKLAŞIP İSTİSMARDA BULUNDU
Bir süpermarketin kamerasında yer alan görüntülerde, alışveriş yapıyormuş gibi yapan bir sapık, yavaşça reyonlarda ürün bakan iki kız çocuğuna yaklaşıyor. Bu sırada kolunu indirip yavaşça çocuklardan birine yanaşan şahıs, kız çocuğuna istismarda bulundu.
İRKİLEREK GERİ KAÇTI
Söz konusu videoda, kız çocuğunun o anlarda irkilip bir adım geri attığı yer alıyor. Çocuk, korku ile adama bakarken sapığın ise hiçbir şey olmamış gibi reyondan ürün bakmaya devam ettiği görülüyor.
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