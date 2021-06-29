Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu çalışmalarına başladı

Marmara Denizi'ni müsilajdan temizlemek için oluşturulan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında kurulan Bilim ve Teknik Kurulu, ilk toplantısını TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirdi.

TÜRKİYE 29.06.2021, 17:31 29.06.2021, 17:49
Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu çalışmalarına başladı

TÜBİTAK Başkanı da olan​​​​ Prof. Dr. Mandal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kurulda 11 farklı kurumdan 21 bilim insanı ve araştırmacının yer aldığını söyledi.

Mandal, Marmara Denizi'nde görülen müsilaja ilişkin, "Konunun öneminin ve aciliyetinin farkındayız. Buna ilişkin bilim temelli yaklaşımla görüş ve çözüm önerileri oluşturmaya çalışacağız." dedi.

"Süreci tüm boyutlarıyla ele alma noktasında olacağız"

Kurulda farklı disiplinlerden alanında yetkin bilim insanlarının çalışma yürüteceğini aktaran Mandal, süreci tüm boyutlarıyla ele alma noktasında olacaklarını kaydetti.

Mandal, konuya bilimsel temelle yaklaştıklarını aktararak halk sağlığı boyutuyla da ilgili bazı soruların olduğunu, buna da katkı sunacaklarını belirtti.

Mevcut durumu, ihtiyaç analizlerini ve buna yönelik çözüm önerilerini hızlıca raporlayacaklarını anlatan Mandal, "Aynı zamanda gerçekçi bir yol haritasını da sunuyor olacağız. Bunun toplumumuzda iklim değişikliği noktasında, her yaş düzeyinde bir farkındalık oluşturmasını bekliyoruz. Her konunun çözüm noktası bilim temelli olursa bu çözümlerin geçici değil, kalıcı olacağı konusunu da teyit etme noktasında olacağız." diye konuştu.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Kurulun, yaptığı çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Koordinasyon Kuruluna da raporlamalar yapacağını kaydetti.

Büyükakın, MBB'nin beklentilerini Kurulla paylaşacaklarını kaydetti.

"İlk toplantıda yol haritaları ortaya çıkacak

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mandal ve Büyükakın, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda alınan kararların ne zaman açıklanacağı sorulan Mandal, ilk toplantıda yol haritalarının ortaya çıkacağını, bütün sorunların çözümünün bir günde bulunacağı bir toplantı olmadığını belirterek, "En azından bugün konuşulanları tüm şeffaflığıyla hem Marmara Belediyeler Birliğimizle hem de kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Mandal, toplantının ne zaman somut sonuç verebileceğinin sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Eylem planımıza baktığımızda dinamik, yani anlık olarak çözüm üreteceği beklentileri var. 3 ay içinde ulaşılması beklenen birtakım istemler var, yıl sonunda beklenen var. Çok daha orta ve uzun vadeli olanlar var. Dolayısıyla eylem planında belirtilen zaman dilimlerini dikkate alarak çözüm önerilerimizi o zaman dilimleriyle uyumlulaştırmaya çalışacağız. Şunu da ifade etmek lazım; bunun bir kısmı mevzuatsal konulardır, bir kısmı bilinenin uygulanmasıdır ama bu kuruldan beklentinin bunların da ötesinde olduğunu anlıyoruz. Bugün için değil, gelecekte de karşılaşılabilecek sorunlara şimdiden çözüm üretme noktasında girişimde bulunma. Çünkü bilim bunu gerektiriyor."

"Havadan denetimlerin yaygınlaştırılması için girişimlerde bulunduk"

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, gemilerin neden olduğu kirliliğe karşı deniz uçağıyla yapılan denetimlere yönelik soruya karşılık, MBB ile Bakanlık arasında protokol yaparak havadan denetimleri Marmara Denizi'nin tamamına, daha sonra ise diğer denizlere de yaygınlaştırmak için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Bakanlığın prensip olarak denetim uçuşlarının yapılmasına olumlu baktığını aktaran Büyükakın, "Çevre Ajansının kurulması yoluyla bunu yapacaklarını bize ifade etmişlerdi. Ajans kuruldu, bununla ilgili bir çalışma yürütülüyor şu anda Bakanlıkta." dedi

Büyükakın, kendilerinin de daha düzenli, daha uzun süreli ve daha geniş coğrafyaya yayılan uçuş sistemi yoluyla denetim yapmak ve bunu da yerdeki işlem merkezine tüm koordinatlarıyla hızlı bir şekilde göndermeye yönelik pilot çalışma başlattıklarını anlatarak, "Başarılı sonuçlar alırsak bunun Marmara'ya, diğer denizlere yayılması konusunda da Bakanlıkla bu bilgileri paylaşıyoruz. Böyle bir çalışma da yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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