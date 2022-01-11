Marmaray'da maske tartışması

Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda dün öğle saatlerinde 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı.

Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi.

DAKİKALARCA İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, kadınları ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren, Pendik'te durduruldu. Güvenlik amiri gelerek yolcuların inmesini istedi. Ancak kadınlar, avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi.

ZORLA İNDİRİLDİLER

Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine kadınlar, güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi.

"HEPİNİZDEN DAVACI OLACAĞIM"

Trenden inerken 2 kadının "Hepinizden davacı olacağım." dediği duyuldu. Ardından tren tekrar hareket etti.