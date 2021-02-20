Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 20.02.2021, 21:29
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 19,75 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
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