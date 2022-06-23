Marmaris orman yangınında gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadelede 3. güne girildi.

200 hektarı aşkın alanda etkili orman yangınında, ilerleyen alevlerle hummalı çalışma sürdürülüyor.

Kara mücadelesinde 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç ile yangına müdahale edilirken, emniyet ve jandarmaya ait 20 TOMA da görev yapıyor.

1 kişi gözaltına alındı

Yangına hem havadan hem de karadan müdahele sürerken, yangını çıkardığı iddiasıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürerken, bağlantıları da araştırılıyor.

Bakan Soylu: Suçunu itiraf etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf etti. Şüpheli 1988, Marmaris doğumlu. Aile arasındaki ticari anlaşmazlık nedeniyle intikam almak için yaptığını söyledi. Şüpheli ile birlikte benzin bidonları da ele geçirildi. " dedi.

Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyordu

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabotaj şüphesi üzerinde duruyordu.