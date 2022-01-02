Marmaris'te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
TÜRKİYE 02.01.2022, 16:32
Muğla'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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