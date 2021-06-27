Marmaris'te korkutan yangın: 1 personel şehit oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında bir orman işçisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Evli ve 1 çocuk babası Görkem Hasdemir'in cenazesi, arkadaşları tarafından ormanlık bölgeden indirilip cenaze aracıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hasdemir'in çalışma arkadaşları da cenazenin gönderilişi sırasında büyük üzüntü yaşadı, gözyaşı döktü.



Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, "Şehidimiz var. Orman işçimiz hayatını kaybetti maalesef. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.



Orman Genel Müdürlüğünün twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var! #Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın."