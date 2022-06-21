Marmaris'te orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
TÜRKİYE 21.06.2022, 21:15
Türkiye geçtiğimiz sene yangınlardan dolayı birçok ormanını kaybetti.
Yapılan mücadeleye karşılık yazın gelmesiyle birlikte orman yangını haberleri gelmeye başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Helikopterler müdahale ediyor
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
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