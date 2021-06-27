Marmaris'te peş peşe orman yangınları

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saat 10.30'da çıkan yangına 10.40'ta ekipler müdahale etmeye başladı. Alevler kısa sürede yayıldı. Yoğun duman ilçe merkezine kadar ulaştı.

Yangına 6 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 35 arazöz ile müdahale ediliyor. Sarp arazi, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Ekipler, yangın bölgesine yakın yol ve yerleşim alanlarında da önlem aldı.

Plajdakiler korkuyla izledi

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, plajlardan denize girenler yangını endişeyle izledi.

Marmaris'te peş peşe yangınlar

İçmeler Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürerken yakınlardaki Turunç Mahallesi'nden de orman yangını ihbarı geldi.

Ormanlık alandaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.