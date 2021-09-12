Marmaris'te yaralı yeşil deniz kaplumbağası bulundu
Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü körfezinde yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağası Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından DEKAMER’E teslim edildi.
TÜRKİYE 12.09.2021, 15:43
Hisarönü mevkiinde vatandaşlar tarafından yaralı bir yeşil deniz kaplumbağasının bulunmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından teslim alınan yeşil deniz kaplumbağası tedavi için Ortaca Dalyan İztuzu sahilindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilerek tedavisine başlandı.
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