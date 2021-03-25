Mart ayında 239 yol kardan kapandı

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan, il merkezinde 20, ilçelerden Çayırlı'da 40, İliç'te 25, Kemah'ta 15, Kemaliye'de 15, Otlukbeli'de 9, Refahiye'de 90, Tercan'da 15 ve Üzümlü'de 10 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmalarını 9 ekip, 12 greyder, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor.