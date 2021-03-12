Mart kapıdan baktırdı: Birçok il beyaza büründü
Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Birçok kent de mart ayında yeniden beyaza büründü.
Kayseri`de akşam geç saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda bazı sürücüler zor anlar yaşadı.
Nevşehir`de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri kar küreme araçlarıyla yollarda temizlik çalışması yaptı.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kanala düşen bir otomobil, bölgeye gelen kurtarma ekipleri ve çevredekilerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede cadde ve sokaklar, karla kaplandı.
Yüksek kesimlerde kar yağışı yoğunlaştı. Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, havanın soğumasıyla birlikte görülmesi beklenen buzlanmaya karşı sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kütahya kar yağışıyla beyaza büründü. Domaniç ilçesini Bursa`nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde de etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
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