Mart’ta kar sürprizi! 30 santimetreye ulaştı, okullar tatil edildi

Başkent'te yüksek kesimlerde gece başlayan kar yağışı etkisini hala sürdürüyor. yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı. Vatandaşlar, lapa lapa yağan karı şaşkınlıkla izledi.

Antalya-Denizli kara yolu, Korkuteli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Çok sayıda aracın beklediği kara yolu, kar küreme çalışmaların ardından kısa sürede ulaşıma açıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Kar yağışı nedeni ile saat 01.00’den itibaren tırların geçişlerine izin verilmedi