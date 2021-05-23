"Maske Takın" diye uyaran market çalışanını dövdü
Henüz kimliği belirlenmeyen bir şahsın, markete maskesiz girdiği sırada kendisini maske takması konusunda uyaran market çalışanının burnunu kırdığı öğrenildi. Market çalışanının şahıstan şikayetçi olduğu öğrenilirken, darp raporu aldığı da belirtildi.
TÜRKİYE 23.05.2021, 18:35
Türkiye'de özellikle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu devam ederken, Yalova'dan konuyla ilgili üzücü bir haber geldi. Salgının başından bu yana büyük bir özveriyle çalışan market çalışanlarından birine yapılan saldırı, duyanları büyük üzüntüye uğrattı.
Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde iddialara göre market çalışanı 33 yaşındaki Barış Alacahan, içeriye maskesiz girmek isteyen müşteriyi uyardı.Bunun üzerine kimliği belirsiz müşteri, Alacahan ile tartışmaya başladı. Bir süre marketin önünde bekleyen şüpheli, market çalışanına saldırdı.
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