Maske takmak istemeyen kadın, ''Yaz cezamı'' diyerek polislere direndi! Şimdi, bin 50 lira ceza ödeyecek
Koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı iller arasında olan Kırıkkale'de maske ve sosyal mesafe kurallarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Maskesiz gezen vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılırken, maske takmamak için direnen bir genç kadın, "Yaz cezamı" diyerek para cezasını göze aldı. Ekipler ise kadına bin 50 lira ceza uyguladı.
MASKESİZ DOLAŞAN VATANDAŞLAR UYARILDI
Kentte yükselen vakalar karşısında denetimleri de artırıldı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Merkezi ekiplerince, kovid-19 denetimleri gece geç saatlere kadar sürdü. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve parklarda maske kontrolleri yapıldı. Maskesiz dolaşan vatandaşlar uyarıldı. "Maskem yok, maskemi düşürdüm" gibi bahane üretenlere de maske dağıtıldı. Maskesiz dolaşmalarına izin verilmedi. Bazı vatandaşların da maskelerini çene altı ve kollarına taktığı dikkat çekti.
''YAZ CEZAMI'' DEYİP POLİSLERE DİRENDİ
Atatürk Bulvarı üzerinde maskesiz dolaşan bir kadın ise ekiplerin uyarısına aldırış etmedi. Israrla maskesini takmak istemeyen kadın, "Yaz cezamı" diyerek para cezasını göze aldı. Ekipler ise bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Ajans muhabirine de "Ceza yazdırıyorum, çeker misin onu benden" diyerek tepki gösterdi.
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