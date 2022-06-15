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'Mavi Vatan'ın mayın avcıları her an göreve hazır

Balıkesir'in Erdek ilçesine konuşlu Mayın Filosu Komutanlığı, deniz mayınlarının tespit ve imhasında önemli görevler icra ediyor. Filo, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'e sürüklenen mayın tehdidine karşı da daima hazır bekliyor.

TÜRKİYE 15.06.2022, 12:12 15.06.2022, 18:15

Deniz ulaşımı için büyük bir tehdit unsurları olabilen deniz mayınlarının tespit ve imhasında önemli

Mayın Filosu Komutanlığı, deniz ulaşımı için büyük bir tehdit unsuru olabilen deniz mayınlarının tespit ve imhasında önemli görevler icra ediyor.

'Mavi Vatan'ın mayın avcıları her an göreve hazır

Eğitimlerine düzenli devam eden, uluslararası tatbikatlarda görev alan Mayın Filosu Komutanlığı, mayınların tespit ve imhasında insansız su altı araçlarını da kullanıyor.

'Mavi Vatan'ın mayın avcıları her an göreve hazır

Deniz mayınlarını tespit ve imha ederek denizlerin temiz ve emniyetli tutulmasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının imkan ve kabiliyetlerinin yüzü olan Mayın Filosu Komutanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı da daima hazır bekliyor.

'Mavi Vatan'ın mayın avcıları her an göreve hazır

NATO'nun en etkin mayın gemileri arasında

"Engin" ve "Aydın" sınıflarındaki mayın avlama gemilerine sahip komutanlık, bünyesindeki gemilerin sonar sistemleri, insansız su altı araçları ve mayın harbi dalgıçlarıyla deniz mayınlarını tespit ve imha ederek görevlerini sürdürüyor.

İmkan ve kabiliyetleriyle dünya bahriyeleri arasında seçkin bir yere sahip olmayı sürdüren Mayın Filosu Komutanlığı gemileri, NATO'nun en etkin mayın gemileri arasında dikkati çekiyor.

'Mavi Vatan'ın mayın avcıları her an göreve hazır

Gemiler her an göreve hazır

TCG Alanya Gemisi Komutanı Deniz Binbaşı Mehmet Devrim Dikmen, filoda mayın karşı tedbirleri kapsamında 5'i Engin, 6'sı Aydın sınıfında 11 mayın avlama gemilerinin bulunduğunu anlattı.

Mayın avlama konseptinin donanmaya Engin sınıfı mayın avlama gemileriyle 1999 yılında girdiğini belirten Dikmen, "Bu tarihten itibaren mayın filomuz, 'Engin' sınıfı mayın avlama gemileri ve harbe hazırlık seviyesi yüksek personeliyle uluslararası tatbikatlarda büyük başarılar elde etmiş ve Akdeniz'deki en etkili mayın filosu olarak anılmaya başlanmıştır." dedi.

Binbaşı Dikmen, 2005'ten itibaren donanmaya katılan Aydın sınıfı gemilerle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

"Aydın sınıfı mayın avlama gemileri, dünya bahriyelerindeki mayın avlama gemileri arasında mevcut en son teknolojiye sahip olup NATO'nun en etkin gemileri olarak ön plana çıkmaktadır. Belirli derinliklerde oluşabilen sıcaklık tabakaları nedeniyle tespit edilemeyen mayınları, değişebilir derinlikli sonarı sayesinde tespit edebilme özelliğine sahip olan bu gemilerde, mayınlar uzaktan kumandalı su altı cihazları vasıtasıyla teşhis ve imha edilmektedir. Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine yönelik mayın avlama gemilerimiz, mayın gözcülüğü seyri icra etmekte ve tespit edilecek mayınları verilecek emirle imha etmek için daima hazır durumda bulunmaktadır. Karadeniz'de deniz güvenliğinin ve seyir emniyetinin sağlanması maksadıyla verilen görevler etkinlikle yerine getirilmektedir."

'Mavi Vatan'ın mayın avcıları her an göreve hazır

Seyir Harekat Subayı Deniz Üsteğmen Anıl Daşkın da "mayın harbi" görevleri arasında dökülen mayınların sonar sistemleriyle bulunarak etkisiz hale getirilmesinin de olduğunu ifade etti.

Üsteğmen Daşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonar ile su altı ortam şartlarına bağlı tespit edilen temaslar detaylı incelenerek sınıflandırılmakta, müteakiben teşhis ve imha aşamaları uygulanmaktadır. Mayın harbi dalgıçları veya gemide bulunan uzaktan kumandalı su altı araçları marifetiyle mayın olduğu belirlenen temaslar, mayının derinliğine bağlı olarak, yine mayın harbi dalgıcı veya uzaktan kumandalı sualtı aracı vasıtasıyla etkisiz hale getirilmektedir. Bu işlemler dinamik oto pilot sistemi sayesinde mayının tesir alanına girmeden, son derece hassas bir şekilde yürütülmektedir."

'Mavi Vatan'ın mayın avcıları her an göreve hazır

Uzaktan kumandalı su altı cihazıyla mayınlara patlayıcı yerleştiriliyor

Savaş Harekat Merkezi subayı Deniz Teğmen Furkan Kaan Altınok ise bir mayın tespit ve teşhis edildikten sonra etkisiz hale getirilme sürecinin başladığını belirtti.

Mayınları etkisiz hale getirmek için özellikle bu iş için eğitim almış "mayın harbi dalgıçlar"ının bu mevkiye dalarak mayına patlayıcı yetiştirdiğini ifade eden Altınok, patlayıcının daha sonra fünye ve fitille irtibatlanarak emniyetli bir şekilde infilak ettirildiğini aktardı.

Teğmen Altınok, mayınların uzaktan kumandalı su altı aracı "PAP Mk 5" cihazıyla da imha edildiğini anlatarak, "PAP Mk 5 cihazı sonar tarafından sınıflandırılan temasların hem teşhis hem de etkisiz hale getirilmesinde en etkili araçlarımızdan biridir. Uzaktan kumandayla gemiden sevk edilen PAP cihazı, mayının olduğu mevkiye sevk edildikten sonra üzerindeki patlayıcı mayının yanına bırakılır ve cihaz gemiye alınır. Akustik sinyal gönderilerek patlayıcının infilak etmesi sağlanır." diye konuştu.

'Mavi Vatan'ın mayın avcıları her an göreve hazır

Sonar astsubayı Sonar Üstçavuş Hasan Köseler ise personelin mayınlı sahadan uzak tutularak insan hayatını riske atmadan mayınları tespit edebilen otonom su altı araçlarının kullanılmaya başlandığını vurguladı.

Köseler, "Gavia" hafif otonom su altı aracıyla kablolu ve kablosuz haberleşme kullanılarak, belirli derinliklerde mayın tespiti ve teşhisinin ardından mayınlarının etkisiz hale getirilebildiğini dile getirdi.

Gemideki görevlerinden biri gözcülük olan Sözleşmeli Porsun Çavuş Nedim Kortal da dürbünle arama yaptığını ve yaklaşmakta olan gemilerle su üstündeki cisimler hakkında köprü üstü personeline rapor verdiğini aktararak, "Mayın gözcülüğü yaparak denizlerimizin güvenliğine katkıda bulunmaktan ve mayın avlama gemilerimizde görev yapmaktan büyük bir gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

#Deniz #Balıkesir #Erdek #Mayın Filosu Komutanlığı
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