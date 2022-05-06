Mayıs ayı kira artış oranı netleşti
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı netleşti.
TÜRKİYE 06.05.2022, 15:17
Kira artışına ilişkin üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirleniyor.
TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı mayıs ayı için yüzde 34,46 oldu. Kira artışına ilişkin üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirleniyor.
Açıklanan tutar ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Mayıs ayı kira artış oranına göre konut kirası 4 bin lira olan biri 1.387 artışla 5.378 lira ödeyecek.
Örneğin 2 bin lira ödeyen de 689 lira artışla 2.689 lira ödemeye başlayacak.
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